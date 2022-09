VIDEO | Sulla spiaggia di Romagnolo i bagordi dell'estate: una distesa di rifiuti in riva al mare

Resti di falò, bottiglie di birra, ombrelloni ormai inutilizzabili e pure una tendopoli abusiva. Ferie finite per la maggior parte dei palermitani, che però lasciano alle loro spalle una scia d'immondizia. Il consigliere della seconda circoscrizione Colletti: "Questa è la cartolina che i turisti portano in giro per il mondo"