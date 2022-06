Troppi rifiuti per strada, Rap avvia raccolta giornaliera dell'indifferenziato a Sferracavallo

Da stasera, per tutto il periodo estivo, la Rap ha avviato un ritiro giornaliero dei rifiuti indifferenziati che si aggiunge al calendario delle frazioni di differenziato previsto giornalmente. A darne notizia l’amministratore Unico di RAP Girolamo Caruso. "Ho dato mandato agli uffici - spiega l’amministratore - di riorganizzare il personale dedicato alle borgate marinare, migliorare il servizio di raccolta differenziata voluto due anni fa dall’amministrazione Ccmunale progettando diversamente, così da raggiungere l’obiettivo di aiutare le attività commerciali, ma anche razionalizzare l’impiego di unità lavorative dedicate al servizio, con un risparmio di forza lavoro giornaliero in media da 2 a 4 unità”.

Per la maggiore presenza di villeggianti e flussi turistici nella borgata marinara di Sferracavallo, Rap con questa mossa vuol dare una mano ai commercianti i quali normalmente conferiscono l’indifferenziato nei cassonetti dell’utenza domestica. "Conseguenza - si legge in una nota dell'azienda - è che gli stessi si riempiono rapidamente con trasbordo di rifiuti a terra".

La frazione residuale potrà adesso essere conferita giornalmente in due postazioni mobili Rap, eccetto la domenica, in via Torretta, dalle ore 23 alle ore 23:45 e in piazza Marina di Sferracavallo da mezzanotte alle ore 00:45. Resta invariato il calendario previsto dall’ ordinanza sindacale per tutte le altre frazioni (vetro, carta e cartoncino, plastica e metallo, organico).

La Rap fa appello alle utenze commerciali di consegnare presso le postazioni mobili i sacchi da smaltire con l’auspicio che non vengano più utilizzati i cassonetti nelle vie limitrofe che rimarranno ad esclusivo uso delle utenze domestiche.

Il progetto di riorganizzazione per l’efficientamento del servizio, a supporto delle attività commerciali non si fermerà a Sferracavallo. Da lunedì prossimo, anche nella borgata marinara di Mondello e per le attività commerciali dell’Addaura il servizio sarà modificato.

"L’esposizione dei carrellati di tutte le frazioni – spiega Caruso – avverrà dopo la chiusura delle attività commerciali con il passaggio di Rap in turno notturno. Si eviterà così un'esposizione prolungata nel pomeriggio durante le ore più calde dei rifiuti evitando che possano trasformarsi in punti di discariche a disprezzo del decoro".

Il materiale informativo con le modifiche dei calendari già concordati sono già in possesso dei commercianti di Sferracavallo. Nei prossimi giorni saranno distribuiti anche a Mondello.