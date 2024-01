/ Piazza Castelnuovo

Materassi, cartoni e una bombola di gas: intervento di vigili e Rap per ripulire alcune strade del centro

Le operazioni - fortemente volute dal capo dei vigili, Angelo Colucciello - sono state realizzate all'interno del Palchetto della Musica, in via Bergamo, alla Porta dei Greci, in via Cipolla e nella zona accanto all'istituto nautico