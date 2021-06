Rimossa discarica abusiva in via Tiro a Segno, Rap mobilita 5 uomini e tre mezzi

Da viale Aiace e via Diomede al Capo, con un'importante azione di bonifica in via Tiro a Segno dove i residenti avevano protestato per la "nascita" di una discarica. Operai Rap in azione dalle periferie alle zone più centrali per rimuovere i rifiuti abbandonati. Dall'1 al 5 giugno le squadre hanno tirato a lucido 107 strade e hanno rimosso 2.388 ingombranti.

In particolare in via Tiro a Segno, dove alcuni cittadini esasperati avevano esposto anche degli striscioni come segno di protesta, la Rap ha mobilitato cinque uomini e tra mezzi - due scarrabili e una pala meccanica - per tutta la giornata di ieri. Tra le strade oggetto di intervento di pulizia anche via Papireto, piazza Ponticello, via Pecori Giraldi, via Lussorio Cau, via Medaglie D'Oro, via Barone, via San Lorenzo, via Castellana, piazza Sturzo, piazza Fonderia, via Chirone, piazza Carmine, piazza Garraffello, via Latteri, via A. Millo, via Paruta, corso Calatafimi.