La Rap a corto di quattrini e i ritardi nella raccolta rifiuti: "La città rischia di trasformarsi in una discarica"

I ritardi nella raccolta dei rifiuti potrebbero aggravarsi e la situazione rischia di precipitare se i sindacati non dovessero confermare l'accordo con la Rap che prevede un doppio turno di servizio infrasettimanale e almeno due turni domenicali al mese. "Domani scioglieremo la riserva sull'eventuale prosecuzione degli accordi". Lo dicono in una nota Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel-Cisal dopo l'incontro di stamani con il sindaco Roberto Lagalla, l'assessore all’Ambiente Andrea Mineo e il capo di gabinetto del Comune Sergio Pollicita. I sindacati di Rap parlano di "posizioni ondivaghe nell'amministrazione comunale".

Il riferimento è alla macchina burocratica del Comune: "Se il sindaco mostra volontà e impegno a risolvere le criticità dell’azienda, molte delle quali legate al mancato trasferimento di risorse dovute dal Comune, chi rema contro? Forse la suggestione di qualcuno di privatizzare un servizio non efficiente dovrebbe riguardare anche la macchina comunale?", domandano provocatoriamente Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel-Cisal.

La Rap è a corto di quattrini. In ballo ci sono crediti milionari: 21 milioni di euro per la transazione con la curatela fallimentare di Amia, di cui discuterà il Consiglio nella seduta di domani; 8,4 milioni per la conciliazione del 2016; 7,5 milioni di residuo degli extra costi 2021-2022. Mentre al tavolo sindacale, già nei precedenti incontri, erano stati messi in campo progetti specifici per scongiurare l'erosione del capitale sociale di Rap: "Più precisamente - ricordano i sindacati - un milione della Regione per l’incendio di Bellolampo dello scorso luglio; 2 milioni dal Comune per il progetto decoro; 2 milioni dal Comune per investimenti; 3,2 milioni dal Comune e Regione per i ritardi nella consegna della settima vasca. Gli impegni assunti per trasferire risorse economiche ancora oggi hanno il sapore di mere dichiarazioni. Rivolgiamo un appello al Consiglio comunale: già domani si cambi rotta, basta frenate impreviste".

Con 50 milioni di crediti e i tagli operati dal Comune al Pef Tari, è la tesi del sindacato, "siamo stretti in una morsa: firmare specifici accordi sindacali per evitare che la città diventi una discarica a cielo aperto". Di contro, "La Rap e il socio Comune non hanno ancora approvato il bilancio 2022 e il previsionale 2023 della società indica già una perdita di 3,8 milioni. Tutto ciò sta determinando la mancata presentazione del nuovo piano industriale e il blocco delle assunzioni. Quindi, niente mezzi, niente assunzioni e un servizio in difficoltà. Per questo - concludono - siamo pronti a mettere in campo tutte le iniziative sindacali a tutela dei lavoratori".