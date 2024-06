"Comune e Reset non rispondono", un gruppo di cittadini ripulisce piazza Bottego dai rifiuti

Un gruppo di cittadini ha ripulito dai rifiuti le aiuole di piazza Bottego e l'ha abbellita mettendo a dimora alcune piante. "Non è la prima volta che accade - dice Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione - mesi addietro ci avevano pensato gli alunni dell'istituto scolastico Ferrara. Trascurate sporche e prive di una fioritura adeguata insomma abbandonate agli incivili di turno, che sistematicamente gettano bottiglie e cartacce varie".

Nicolao, tramite la prima circoscrizione, aveva inviato una richiesta di pulizia il 27 maggio scorso al settore Verde del Comune e alla Reset senza però ricevere acuna risposta. "Questa - prosegue - è l'ennesima dimostrazione di quanto non sia istituzionalmente autorevole la circoscrizione, ecco perché i cittadini sentono la voglia di adoperarsi in favore della comunità. Auspico che queste aiuole siano prese in carico e pulite sistematicamente da parte di Reset o da chi ne ha la competenza".