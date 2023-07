Rifiuti, dallo Zen 2 allo Sperone: operai della Rap al lavoro per smaltire l'arretrato

Operai della Rap ancora al lavoro oggi per recuperare l'arretrato di rifiuti accumulatosi in diversi quartieri della città, anche a causa dei mezzi guasti e dei problemi in discarica. Restano da ripulire alcune aree allo Sperone, allo Zen 2, al Cep e a Borgo Nuovo, dove comunque si registrano miglioramenti rispetto alla situazione di qualche giorno fa.

Nel frattempo si attende ancora l'ordinanza alla quale il Comune sta lavorando che - da qui alla consegna del primo lotto della settima vasca - dovrebbe consentire ai mezzi di scaricare l'immondizia non più nell'area di trasferenza ma nell'ex area Unieco, in modo tale da velocizzare le operazioni a Bellolampo.

La Rap fa sapere che rimangono da servire due postazioni di cassonetti in viale Di Vittorio e in via Pecori Giraldi. C'è da ritirare immondizia anche allo Zen 2, mentre l'azienda riferisce che allo Zen sono stati portati via i cumuli di spazzatura in via Fausto Coppi, via Primo Carnera e via Senocrate di Agrigento. "A San Giovanni Apostolo - spiegano ancora dalla Rap - risulta tutto recuperato, da definire solo domani mattina la postazione presente in via Barisano da Trani. Nell’area di Borgo Nuovo, rimane solo da definire e si interverrà sempre domani mattina in via Comiso, via Alia, largo Castronovo e largo Corleone.