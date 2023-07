Concerto Radio Italia al Foro Italico, Rap e Reset in azione all'alba per ripulire il prato

E’ stata una serata di festa che ha riempito il Foro Italico di gente sulle note delle ultime hit estive ma che, allo stesso tempo, ha trasformato il prato in una discarica. Gli operatori di Rap e Reset si sono messi all’opera all’alba di oggi per ripulire l’area che ha ospitato il concertone di Radio Italia live dal tappeto di rifiuti lasciato dagli spettatori.

Oltre centomila secondo le prime stime che hanno ballato, cantato e bevuto - come dimostrano i resti del loro passaggio - sotto il palco calcato da quattordici artisti per il concerto durato circa 3 ore. Le squadre delle due società partecipate hanno avviato le operazioni di pulizia dalla Cala fino a Sant’Erasmo.

Un partecipante, però, fa notare come siano state violate le regole imposte secondo cui non era possibile portare dentro alcuna bottiglia, né di vetro né di plastica. "Eppure dentro c’era di tutto e la cosa più triste è che si tratta di plastica e molta sarà finita in mare", dice Angelo C. ringraziando le squadre di Rap e Reset intervenute.