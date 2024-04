Palermo annaspa tra i rifiuti, la Rap: "Rallentamenti per i mezzi incolonnati a Bellolampo"

Proseguono gli interventi delle squadre Rap per eliminare i cumuli di rifiuti dalle strade dopo le festività pasquali. Tra ieri notte e stamattina le maestranze hanno lavorato in via Mongitore e via Di Cristina, via Avolio, via Musco, via Del Giudice, via Orlando, via Laudicina, via Margifaraci, via delle Cliniche, in una postazione di viale Regione Siciliana all'altezza dell'ospedale Cervello, e ancora: via Sant'Ernesto, via Bosio, via Rombulo, piazza San Gabriele Arcangelo, via Lentini, via Riserva Reale, via Agesia da Siracusa.

Nel pomeriggio è stato disposto l'intervento di due squadre in via Ruggero Marturano. A seguire in ordine cronologico si andrà in via Guido Jung, via Don Gnocchi, via Eugenio Leotta, via Ammiraglio Salvatore Denti Di Piraino, via Ammiraglio Gustavo Nicastro. Con un’altra squadra sono in corso le attività in via Termini imerese, via Petralia Sottana. viale Regione tratto da via Perpignano a via Petralia. A seguire via Pergusa, via Gela, via Cortigiani. Le attività di questo itinerario continueranno anche stanotte. Con una squadra si sta ultimando Bonagia. A seguire via Sacco e Vanetti, via Di Vittorio, via Li Puma, via Di Francia



Stasera una squadra interverrà in via Portella delle Ginestre, via Carmelo Onorato, via Antonio D’Agostino, via Emilio Greco, due postazioni di via Pindemonte e via Stazzone. Interventi previsti pure in via Verga e via San Saverio. Con un 'altra squadra si sta intervenendo via Portella delle Ginestre, via Zucchetto (da definire una postazione), via Piraino, e via Tiro a Segno. Una squadra interverrà in via Rocky Marciano, via Pensabene, via Fausto Coppi, via Primo Carnera. Slittati gli interventi a San Giovanni Apostolo e Borgo Nuovo.

Dalla Rap spiegano: "La programmazione degli interventi straordinari messa in campo ha subito già da ieri un rallentamento a causa di incolonnamenti di mezzi per il conferimento dei rifiuti nel polo impiantistico di Bellolampo. La causa di tali incolonnamenti è da imputare alla presenza di un maggior numero di squadre di emergenza messe in campo e di autocompattatori che, visti i tempi necessari al pretrattamento dei rifiuti urbani e considerata la saturazione ormai prossima della VII vasca (un mese circa di autonomia), hanno determinato maggiori tempi di attesa".