La Rap alle prese ancora con i cumuli di rifiuti post Pasqua: "Ecco dove siamo intervenuti e cosa manca"

Continuano le operazioni targate Rap per ripulire Palermo dai rifiuti dopo le festività pasquali. Stanotte le squadre hanno lavorato in diversi quartieri, da Villa Tasca alla Zisa. Queste le strade in cui è stato registrato l'intervento delle maestranze Rap: piazza Generale Turba, via Gino Marinuzzi, via Emanuele Loi, via Vito Schifani, via Perpignano, via Nina Siciliana, via Corradino di Svevia, via D’Aquino, via Arculeo, in via Latteri, via Macchiarelli, via Giuffrè, via Perez, via Tiro a Segno (in parte). Le squadre sono intervenute anche in parte di via San Lorenzo.

"Questa mattina - dicono dalla Rap - due squadre hanno lavorato in via Messina Marine angolo via Zucchetto, via Zucchetto e via Kolbe. La Rap è intervenuta con una squadra alla Marinella in via Salgari, via Carlo Collodi, via Giovanni Papini, via Caduti sul Lavoro, via Jack London. Altre due squadre sono intervenute in zona Don Orione, via San Lorenzo e in via Antigone. All'Albergheria si interverrà entro domani mattina con una squadra: qua c'è anche un problema di abbandoni di ingombranti".

Le attività di completamento sul quartiere Zisa (rimangono via Michele Scoto, via D'Agostino, via Emilio Greco e via Polito) avverranno entro la giornata di domani. Si confermano sempre per domani le operazioni per definire il quartiere Bonagia.