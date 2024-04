Strade invase dai rifiuti dopo Pasqua, Rap prova a recuperare nel fine settimana

Da San Lorenzo a via Messina Marine, dalla Marinella a Bonagia. Rap in azione anche nel fine settimana in diversi quartieri della città invasi dai rifiuti da Pasqua. Sono molte però le strade che rimangono ancora sporche.

"Come da cronoprogramma - si legge in una nota della Rap - le squadre schierate oggi nei tre turni di raccolta stanno intervenendo con due squadre in via San Lorenzo, via Antigone; via don Orione; con una squadra in via Messina Marine (angolo via Calogero Zucchetto); un’altra in via Kolbe, viale di Vittorio, via Padre Annibale di Francia, via Sacco e Vanzetti".

Stanotte, secondo quanto programmato dalla società partecipata del Comune, "una squadra ultimerà l'attività su una postazione di via Onorato e lavorerà per il completamento in via Palmerino e si dedicherà seguendo questo ordine a piazza Generale Turba, via Gino Marinuzzi, via Emanuela Loi, via Vito Schifani, via Quarto Dei Mille, via Federico De Maria, via Pindemonte, via Palchetto, via Libero Grassi, via Pio La Torre e via Altofonte (da piazza Turba a viale Regione Siciliana)". E ancora "una squadra interverrà su via Perpignano. A seguire, in ordine, via Nina Siciliana, via Corradino di Svevia, via Michele Scoto, via D’Aquino, via Arculeo, via Agostino, via Emilio Greco e via Polito". Un'altra squadra interverrà secondo questo ordine: via Latteri, via Macchiarelli, via Giuffrè, via Perez, via Tiro a Segno, via Piraino, via Don Orione, via Guido Jung, via Don Gnocchi, via Leotta, via Ruggero Marturano, via Ammiraglio Denti di Piraino, via Ammiraglio Gustavo Nicastro.

Domani mattina, ancora, due squadre definiranno la postazione via Messina Marine, via Zucchetto, via Kolbe; una squadra sarà impegnata alla Marinella (via Emilio Salgari, via Carlo Collodi, via Giovanni Papini, via Caduti sul Lavoro, via Jack London); due squadre in zona Don Orione.

"Sul quartiere di Bonagia - proseguono da Rap - dove si è intervenuti ieri, si prevede di ultimare le attività per lunedì. Sulla raccolta di prossimità si avvieranno le attività per rimuovere le discariche da metà settimana. Priorità viene data alla raccolta stradale. Le vie già definite sono corso Pisani, via Dotto, via Ingria, via Galletti, via Brunelleschi, via Chiaramonte, via Carlo D’Amore, via Savonarola".