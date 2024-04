Cumuli di rifiuti dopo le festività pasquali, la Rap prosegue gli interventi (anche notturni): ecco dove

Proseguono gli interventi delle squadre Rap per ripulire la città dai cumuli di rifiuti dopo le festività pasquali. Le maestranze dell'azienda che si occupa della raccolta di immondizia sono intervenute in via Altofonte e via Villagrazia, via Titone e via Arcoleo, Via Pagano, via La Loggia, via Sunseri, via Drago e via Pagano.

"Come da cronoprogramma, in turno notturno - dicono dalla Rap - si è intervenuti anche in via Archirafi, via Michele Cipolla, via Filiciuzza, via Salmone Marino, via Carlo Pisacane, via Ludovico Muratori. E ancora: via Macchiavelli, via Tiro a Segno, via Giuffrè e via Chiaramonte. Stamattina ultimata anche postazione piazza Giulio Cesare e via Errante. Definita la postazione di via Ciaculli altezza Bivio e di via Croceverde Giardini, via Di Vittorio ( una postazione). In corso via Galletti e via Messina Marine (Bivio).

Un’altra squadra stamattina è intervenuta a Bonagia dove rimarrà fino a definirla; Già definita, via dell’Olimpo, via Lanza di Scalea, via Brunelleschi. A seguire via Antigone, via San Lorenzo, via Sant’Ernesto e via Padre La Nuza.

In programma stanotte: via Perpignano, via Ciaculli (una postazione) poi le squadre si sposteranno in altre strade in zona Oreto Vecchia (via Macchiavelli, via Giuffrè e via Chiaramonte), via Tiro a Segno. Infine: corso Pisani, via Dotto, via Ingria. A seguire alcune vie della Zisa.