Montagne di rifiuti ovunque, la Rap si giustifica: "Poco personale, così rimedieremo"

Palermo fa i conti nuovamente con l'emergenza rifiuti. In numerosi quartieri i cumuli di immondizia hanno invaso strade e marciapiedi. La Rap fa sapere che in queste ore si sta attrezzando per rimediare e intanto si giustifica: "L'emergenza - dicono dall'azienda - è stata causata da una concomitanza di fattori come la mancanza di personale e il calo di efficienza dei mezzi.

"Con il supporto di quattro squadre dedicate si sta intervenendo nelle postazioni più critiche - hanno sottolineato dalla Rap -. In queste ore si è intervenuti nella zona di Falsomiele, Bonagia, via Villagrazia lato Guadagna, via Belmonte Chiavelli angolo Orsa Minore, via Caduti VIII Luglio, largo Gerbasi (Ospedale dei Bambini), via Crociferi, via Sambuca, via Camico, via Troina, Nissa, Airone, Largo Entella, Sagittario, Albiri. In zona Oreto Nuova, già definite via Santa Maria di Gesù, via Gramsci, Largo Arrigo Testa, via Don Michele Rua, via Bartolomeo Sirillo".

Sono in corso le operazioni di pulizia in via della Conciliazione, via Nicolò Alongi, via Placido Rizzotto e via della Concordia. Questo pomeriggio una squadra sta intervenendo allo Zen 2. "Ieri - hanno aggiunto dalla Rap - in turno notturno sono state definite le postazioni di in via San Martino, via Portello (2 postazioni), via Celona, in via Pandora, via Antigone , via Aiace (2 postazioni); via Conte Federico (da via Giafar ai campi di calcetto e da via Giafar a via Brancaccio), piazza Giuseppe Bandi (traversa di via Conte Federico), via Brancaccio postazione Padre Puglisi, via Favier (postazione sotto il ponte Giafar)".

Sono in programma per oggi interventi in via Carlo del Prete, via Margifaraci, via Francesco Baracca (zona Boccadifalco), via Palumbo (zona Boccadifalco), via Mattei, via Jack London, via Salgari, via Lanza di Scalea, via Perpignano bassa da viale Regione Siciliana a piazza P.pe di Camporeale, via Perpignano alta da viale Regione Siciliana a via Savonarola, via Savonarola, via Portello da definire, parte alta di via Perpignano, via Pergusa, via Gela, via Palmerino da viale Regione Siciliana a piazza Turba, corso Pisani, via Lorenzo Ingria, via Dotto, via Carmelo Onorato da corso Pisani a corso Calatafimi.

E intanto dalla Rap fanno sapere che durante una riunione operativa convocata nelle scorse ore dal management dell'azienda in piazzetta Cairoli con le aree tecniche "sono state intraprese delle azioni mirate ovvero: potenziamento dell’officina con maggiori uomini e turni di apertura; potenziamento dei servizi logistici compreso l’apertura degli impianti carburanti, sia nella sede di Ingham che di Partanna, sia in turno antimeridiano che notturno, con l’apertura degli stessi anche nella giornata di domenica. E ancora: potenziamento della dotazione del personale della raccolta notturna attraverso un trasferimento temporaneo di una decina di operai; prolungamento dei doppi itinerari di raccolta grazie alla proroga concessa dalle organizzazioni sindacali fino al 10 giugno e razionalizzazione degli itinerari assegnati nei turni pomeridiani e notturni al fine di favorire una maggiore efficienza dei mezzi e di intervenire a totale copertura degli itinerari di raccolta".