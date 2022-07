Bellolampo, ordinanza di Lagalla: "Via i rifiuti dai piazzali in 6 mesi, Rap potrà conferire nella quarta vasca bis"

Entro sei mesi la Rap dovrà togliere i rifiuti stoccati nei piazzali di Bellolampo, circa 180 mila metri cubi, solo in parte pretrattati. Lo prevede un'ordinanza appena firmata dal sindaco Roberto Lagalla, che autorizza l'ex municipalizzata a conferire 300 mila metri cubi d'immondizia nella quarta vasca bis, visto che lo scorso mese di maggio si è esaurito lo spazio nella sesta vasca.

I rifiuti, che dovranno essere tritovagliati e biostabilizzati, andranno a finire nella parte sommitale della quarta vasca (in un'area che non rientra nella proprietà della curatela fallimentare di Amia), che in questo modo verrà risagomata. In sostanza, l'immondizia servirà a realizzare la copertura definitiva della vasca (il cosiddetto capping). Un modo per allungare l'autonomia della discarica e al tempo stesso guadagnare tempo in attesa che venga completato il primo lotto della settima vasca. L'amministrazione comunale punta così ad "uscire dall'attuale situazione d'emergenza" ed evitare che l'immondizia rimanga in strada per mancanza di un sito di conferimento.

L'ordinanza emanata da Lagalla fa leva sull'articolo 191 del decreto legislativo 152 del 2006, la norma cioè che consente ai sindaci di gestire in deroga il servizio di smaltimento dell'immondizia nei casi di emergenza che potrebbero portare a crisi igienico-sanitarie. "Il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti presso il polo impiantistico di Bellolampo", si legge nell'ordinanza, ha l'obiettivo è "passare gradualmente ad una situazione di normalità fino al mese di ottobre, quando potrà essere disponibile la settima vasca, già in fase di realizzazione".

"Con questo provvedimento - dichiara il sindaco Lagalla - viene scongiurata una nuova emergenza rifiuti in città, in piena estate, prevenendo rischi di natura igienico-sanitaria per la cittadinanza. Grazie alla disponibilità della quarta vasca, la raccolta potrà proseguire regolarmente e si permetterà contestualmente alla Rap di liberare, nelle prossime settimane, i piazzali della discarica di Bellolampo. Ringrazio i tecnici della Rap, dell’assessorato regionale al Territorio e all’Ambiente e dell’Arpa che, sin dal mio insediamento, si sono impegnati per giungere, nel rispetto delle norme, ad un’efficace soluzione".