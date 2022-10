"I bidoni dei rifiuti devono stare dentro ai negozi", protesta contro l'ordinanza del sindaco a Balestrate

Un gruppo di commercianti di Balestrate ha protesta stamattina davanti al Comune contro l'ordinanza definita "ammazza-negozi". Gli esercenti hanno portato i bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti delle loro attività in strada e spiegano che "sistemarli dentro ai loro locali, come richiesto dal provvedimento del sindaco, Vito Rizzo, significa creare gravi disagi al loro lavoro".

L'ordinanza del sindaco, secondo quanto sostengono i manifestanti "è stata emanata senza alcuna concertazione con i commercianti e senza garantire soluzioni alternative".

"A Balestrate - sostengono i negozianti - manca ancora l’isola ecologica e il servizio di raccolta rifiuti non è sufficiente per un paese che per metà anno moltiplica le proprie vendite". Ecco perchè l’ordinanza secondo i commercianti "non ha senso".

A ricevere una delegazione di commercianti è stato il vicesindaco Piero Taormina, che secondo quanto riferiscono i partecipanti alla protesta "non ha saputo dare alcuna soluzione e avrebbe paventato addirittura le dimissioni". La protesta è terminata in mattinata, sono anche arrivati carabinieri e polizia municipale, ma tutto si è svolto in maniera pacifica. Adesso i commercianti attendono risposte o sono pronti a nuove proteste.