Non fanno la differenziata in provincia e portano i rifiuti a Palermo, in 7 giorni 73 multe

Non rispettano le regole sulla raccolta differenziata in vigore a Ficarazzi e Villabate e portano i sacchetti pieni di immondizia non separata a Palermo senza rispettare nemmeno gli orari di conferimento. Ma stavolta per 73 persone sono scattate le multe emesse da polizia municipale e polizia metropolitana. E' questo il risultato di una settimana di controlli effettuati congiuntamente dagli agenti locali e da personale della Rap per contrastare la cosiddetta "migrazione dei rifiuti".

Le multe in centro e al confine con Ficarazzi e Villabate

Un'attività messa in campo per dar seguito a un protocollo d'intesa firmato nello scorso luglio che oltre alle sanzioni prevede anche azioni mirate di pulizia per evitare la formazione di discariche. Durante i controlli sono anche stati aperti i sacchi per verificare il rispetto delle regole sulla raccolta differenziata.Dal 4 al 10 ottobre, gli interventi hanno riguardato non solo l'area di confine con l'hinterland del perimetro via Kolbe, via Li Gotti, via Laudicina, via Messina Marine, via Galletti, ma anche la zona del centro storico compresa tra via Roma, corso Vittorio Emanuele, via Maqueda e via Cavour. I verbali, in totale, sono stati 151 (ma 6 riguardano violazioni del codice della strada) per un importo complessivo pari a 21.150 euro. Nella zona a ridosso di Ficarazzi e Villabate, la polizia metropolitana ha inflitto 37 multe per conferimenti di spazzatura fuori orario, mentre sono state 36 quelle inflitte dalla polizia municipale. In centro storico sono state 24 le sanzioni degli agenti dell'ex Provincia e 48 quelle dei colleghi del comando cittadino, di cui 12 a carico di esercizi commerciali. I vigili hanno anche scoperto e sequestrato un mezzo per scopertura assicurativa e omessa revisione, al conducente è stata contestata anche la guida senza patente.

Previsti controlli anche in provincia

Le attività proseguiranno le zone da tenere d'occhio nelle prossime due settimane saranno decise oggi durante una riunione alla quale prenderanno parte rappresentanti del Comune, della Rap e della Città metropolitana. Quest'ultimo ente sta anche avviando attività di controllo al di fuori della città e, in particolare, nei comuni della provincia che confinano con Palermo.

Ogni giorno per questi servizi vengono impegnati 24 agenti a bordo di almeno dieci pattuglie. La Rap utilizza un compattatore con autista e due operatori di pomeriggio; un autocarro leggero per il trasporto di rifiuti ingombranti con due operai di notte e, nel caso di "migrazione dei rifiuti" al confine con la città, mette in campo anche una pala mediamente almeno due volte a settimana. Le vie coinvolte dal monitoraggio vengono pure servite da una spazzatrice con conduttore e uno spazzino a terra.

Lagalla: "Cittadini rispettino le regole"

"I dati della prima settimana dell’attività sinergica tra polizia Metropolitana, polizia municipale e Rap - commenta il sindaco Roberto Lagalla - dimostrano come, specie in determinate aree della città, gli sforzi dell’azienda che si occupa della raccolta rifiuti vengano vanificati da gesti di inciviltà, in particolare riguardo al fenomeno della migrazione dei rifiuti da altri comuni. L’attività di controllo del territorio proseguirà, ma il mio invito ai cittadini sarà sempre quello di rispettare le regole, a cominciare dal non abbandonare illecitamente i rifiuti e dal corretto conferimento negli orari stabiliti".

Mineo: "Tolleranza zero per chi sporca"

"Il risultato raggiunto soltanto in pochi giorni dalla stretta sinergia tra l’azienda di igiene ambientale e i settori dell’amministrazione comunale e della città metropolitana – dichiara l'assessore alle Politiche ambientali Andrea Mineo - fa ben sperare in un cambio di rotta dove l’obiettivo da raggiungere è avere una città più pulita ma per fare ciò bisogna che ognuno faccia la propria parte. Bisogna quindi premiare i virtuosi ma allo stesso tempo sanzionare chi si ostina a non voler rispettare le regole e su questo andremo verso una tolleranza zero per chi sporca la città".

Todaro: "Nostri interventi vanificati in poche ore"

"Quello appena avviato – aggiunge il presidente della Rap Giuseppe Todaro – è un esempio di sinergia tra enti e aziende sul quale puntiamo tanto. Ringrazio il sindaco della Città metropolitana e la polizia municipale e metropolitana per il supporto che stanno dando a Rap in questo momento, con interventi di controllo del territorio. Purtroppo, quotidianamente abbiamo conferma del fatto che il nostro lavoro, da solo, non basta. In alcuni siti critici, a poche ore dagli interventi costanti di Rap ci ritroviamo la stessa situazione di partenza e la stessa emergenza. Con grande sforzo, nonostante la carenza di personale e la scarsa efficienza dei mezzi, stiamo facendo il possibile per rispettare il programma concordato per questa attività sinergica e complessa". Da gennaio a ottobre, di quest'anno, la Rap ha rimosso dalla strada centomila rifiuti ingombranti illecitamente abbandonati, di cui 3.220 solo nei primi 10 giorni di ottobre.