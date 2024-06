Rifiuti, Marchesini (Ugl): "Poteziamento organici e maggiore senso civico"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Mancanza di personale e calo di efficienza dei mezzi tra le cause dei ritardi nella raccolta dei rifiuti a Palermo. Lo spiega la Rap in una nota informando che con il supporto di 4 squadre dedicate si sta intervenendo a raggiera nelle postazioni più critiche. “La carenza cronica di personale e l’inadeguatezza dei mezzi tecnici – commenta Claudio Marchesini, Segretario Provinciale Territoriale dell’UGL di Palermo – determina come ogni anno l’ennesima situazione in città insostenibile, cumuli di rifiuti vengono depositati anche davanti i presidi ospedalieri, le condizioni igieniche ambientali degenerano con i fumi tossici generati dai rifiuti incendiati da vandali senza scrupoli, la carenza d’igiene collegata ai problemi legati alla raccolta dei rifiuti finiscono con il determinare puntualmente una situazione catastrofica con l’aggravante dell’aumento delle temperature, un pessimo bigliettino da visita per la nostra città che vive di turismo e per i suoi abitanti costretti a vivere in una città ricca di storia ma anche e di immondizia”.