VIDEO | Rifiuti ingombranti all'ingresso della scuola Rita Atria, la rabbia delle mamme: "I nostri figli in pericolo"

Vetro, resti di mobili e materassi in vicolo Gran Cancelliere a pochi passi dalla Moschea, al Capo. I genitori dei bimbi che frequentano il plesso Turrisi Colonna hanno chiesto aiuto al consigliere di circoscrizione Salvo Imperiale che ha contattato la Rap per liberare l'area dai rifiuti. "Dicono che non c'è il personale". La replica: "Interverremo quanto prima"

Ingombranti abbandonati davanti all'ingresso della scuola Rita Atria, in vicolo Gran Cancelliere al Capo, plesso Turrisi Colonna, a pochi passi dalla Moschea. Lo denunciano le mamme dei piccoli alunni dell'istituto comprensivo che ogni mattina e all'uscita da scuola devono fare lo slalom tra cocci di vetro, resti di mobili e materassi. "Si parla solo di Covid ma di queste situazioni no". I genitori si sono rivolti al consigliere di circoscrizione Salvo Imperiale affinché chieda alla Rap la rimozione dei rifiuti dall'area. "Mi hanno risposto che non c'è il personale", riferisce Imperiale.

Contattata da PalermoToday, l'azienda chiarisce: "Il sito sarà oggetto di intervento mirato. Gli abbandoni su strada sono tantissimi e proprio oggi siamo intervenuti per rimuovere gli ingombranti in via Crociferi, sempre accanto a una scuola, e in via del Bastione. Le scuole hanno sempre avuto priorità infatti stiamo anche programmando interventi di diserbo. Soltanto a ottobre - continuano - abbiamo rimosso 6.918 pezzi di ingombranti su solo 179 vie".

Per contenere la piaga degli abbandoni illeciti "l'amministratore unico Caruso - aggiungono dall'azienda - ha dato mandato agli uffici Rap preposti di indire una gara per l'affidamento del servizio per il controllo di alcune discariche già individuate dall'azienda da parte di guardie giurate armate. Un'altra azione in cantiere é la messa in esercizio entro dicembre di almeno altri due Ccr ed entro maggio 2022 per raggiungere quota 5 che si aggiungono a quelli già esistenti nel territorio comunale".

Sull'assenza di personale, Rap precisa: "Quello degli ingombranti è un problema di abbandoni incondizionati, non di personale. Noi ci dobbiamo dividere tra abbandoni e servizi a domicilio ma cogliamo l'occasione per invitare i cittadini a utilizzare i servizi di raccolta a domicilio o i Ccr che sono sempre aperti, anche il sabato, piuttosto che disfarsi dei rifiuti per strada".