VIDEO | Materassi, divani e vasche da bagno: dal Capo a Falsomiele, Palermo deturpata dai rifiuti ingombranti

Frigoriferi e vecchi mobili abbandonati per strada a pochi passi da piazza Beati Paoli. Discariche di poltrone, copertoni d'auto e persino porte in via dell'Airone e ad Altarello. La Rap: "Verificheremo e inseriremo in programma. Nei primi dieci giorni di aprile rimossi 2991 pezzi in 143 strade. Questa mattina grosso intervento in via Tiro a Segno"