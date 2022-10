Biglietti Amat gratis e sconti Tari mai visti, la seconda circoscrizione: "Servono incentivi per la differenziata"

Dai biglietti Amat gratuiti per chi conferisce i rifiuti nei centri di raccolta agli sconti sulla Tari previsti nel regolamento approvato dal Consiglio nell'ormai lontano 2014, negli ultimi anni il Comune ha fatto solo promesse da marinaio ai cittadini virtuosi che fanno la differenziata. Gli incentivi sono rimasti una chimera, mai visti, e l'immondizia per le strade è sempre una costante, malgrado l'ultima bonifica straordinaria voluta dall'amministrazione che Rap e Reset stanno portando avanti.

Certo, colpa degli incivili. Ma anche di un servizio di igiene ambientale che non ha introdotto reali elementi d'innovazione. Arriva così dalla seconda circoscrizione, una delle aree della città senza il "porta a porta" e con un tasso elevatissimo di discariche abusive, la richiesta al Comune di premiare con incentivi i palermitani che portano i rifiuti nei centri di raccolta.

Il Consiglio di quartiere, presieduto da Giuseppe Federico, ha approvato una mozione in tal senso per sollecitare Sala delle Lapidi a modificare il regolamento Tari. Come detto, già otto anni fa, il Consiglio - con una certa lungimiranza - aveva previsto riduzioni alla tariffa "del 30% nella quota variabile alle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata, previa misurazione individuale con appositi strumenti presso apposite isole ecologiche di un quantitativo di rifiuti differenziati pari ad almeno 200 chili su base annua".

Il sistema di pesatura non è mai stato attivato del tutto dalla Rap e il Comune, l'ufficio Tributi nella fattispecie, non si è mai dotato di un software in grado di conteggiare gli sgravi in bolletta in relazione alla quantità di rifiuti avviata dai cittadini al riciclo. Una o due bilance erano pure comparse nei centri di raccolta (in viale dei Picciotti e alla rotonda di via Oreto) ma con la pandemia il progetto dei biglietti Amat gratis ai palermitani ricicloni è naufragato. E con la fine delle restrizioni non è più - colpevolmente - tornato nell'agenda dell'amministrazione comunale (vecchia e nuova) né è stato rispolverato dai presidenti delle due ex municipalizzate.

Oggi, però, la mozione della seconda circoscrizione - che chiede con forza gli incentivi come forma di deterrente per gli sporcaccioni e come premialità per i palermitani che fanno la differenziata - ha il merito di riproporre il tema dal punto di vista politico. Un messaggio diretto all'amministrazione e al Consiglio comunale, che il presidente Giuseppe Federico sintetizza così: "La Rap spende diversi milioni di euro per interventi straordinari di bonifica delle discariche abusive. Investendo questi fondi in bonus di varia natura per i cittadini, il fenomeno delle discariche abusive sarebbe molto attenuato. In passato, si era parlato di biglietti per il trasporto pubblico gratuiti e sconti in materia di Tari per i cittadini più virtuosi ma nulla poi è stato fatto. Il regolamento Tari va modificato".

Federico lancia infine un appello alla Rap: "Il Centro di comunale di raccolta di viale dei Picciotti, inaugurato nel dicembre del 2018, rappresenta ad oggi un'importante risorsa per i quartieri della seconda circoscrizione. Sono diverse le scuole che, ad esempio, hanno organizzato delle visite guidate al fine di far scoprire ai più piccoli come si effettua la raccolta differenziata che ancora non è arrivata in queste zone periferiche della città. Sarebbe necessario che la Rap garantisse l’apertura dei cancelli del centro anche durante le ore pomeridiane: in questo modo gli ingressi sarebbero più comodi e meno affollati".