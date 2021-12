Rifiuti, il Comune autorizza un nuovo centro di raccolta nell'area del parcheggio Basile

Con un'ordinanza firmata ieri dal sindaco Leoluca Orlando la Rap è stata autorizzata ad allestire un Centro comunale di raccolta nell'area del parcheggio Basile.

L'ex municipalizzata che si occupa di rifiuti un mese fa aveva presentato il progetto e la documentazione tecnica per realizzare la maxi isola ecologica su una superficie complessiva di 1.900 metri quadrati. Il via libera del Comune arriva dopo quello al Ccr di piazzale Giotto, che la Rap dovrebbe aprire a breve. Sono infatti in corso le ultime acquisizioni delle attrazzature mobili o scarrabili (cassoni e compattatori) da utilizzare all'interno del sito.

E' quanto emerso durante un'audizione dei tecnici della Rap in commissione Igiene e sanità. "Nei prossimi giorni - annuncia il numero uno della Rap Girolamo Caruso - presenteremo all'amministrazione un ulteriore progetto con annessa relazione tecnica e planimetria di un altro Ccr previsto in via Lanza di Scalea all'angolo con via Besta. Queste nuove aperture saranno supportate da una campagna di comunicazione e informazione per incentivare i cittadini alla raccolta differenziata, al corretto conferimento di rifiuti ingombranti e Raee, che troppo spesso vengono invece abbandonati per strada".

Nel nuovo piano industriale della Rap, in fase di approvazione, sono stati individuati 20 siti, ciascuno dei quali potrà servire da 30 mila a 50 mila abitanti. Per accelerare l'esecutività dei progetti si è deciso di concentrare tutti i tecnici dell'azienda in un'unica area di ingegneria tecnico-operativa coordinata da un manager. Un modo, spiegano dalla Rap, "per lavorare in sinergia e riuscire a incamerare i fondi Cipe, Pon Metro e quelli del Pnrr".