Raccolta differenziata, Bagheria tocca il 56%: "Percentuale mai raggiunta prima"

"E' un record, siamo passati da una media del 38% mensili ad una media del 54%". Commenta così il dato della raccolta differenziata raggiunto dal Comune di Bagheria il sindaco Filippo Maria Tripoli ed il presidente di AMB, la multiservizi che gestisce il servizio di raccolta rifiuti, Vito Matranga. Toccata la quota del 56% di raccolta differnziata con medie del 54% sugli ultimi 6 mesi e del 57% sull'ultimo trimestre. Il dato rilevante è il dato del secco non riciclabile: sceso a circa 700 tonnellate oltre le aspettative.

"Il rifiuto differenziato supera, oggi, di gran lunga, il secco non riciclabile - spiega - Matranga che riferisce che con i proventi della raccolta differenziata è stato possibile acquistare già due compattatori e una spazzatrice.

E intanto il sindaco annuncia la prossima apertura di due nuovi Ecopunti. "Ringrazio il presidente di Amb e tutto il personale operatori e amministrativi ed i cittadini che stanno credendo nella raccolta differenziata, che utilizzano gli ecopunti, le stazioni mobili delsabato e che contribuiscono e mantenere pulita la città. C'è sicuramente ancora molto da fare ma siamo sulla buona strada".

Nello specifico nel mese di gennaio 2021 si sono raccolte 132 tonnellate di vetro, 97.620 chili di cartone, 120.320 chili di carta, 66.760 chili di ingombranti, 364.740 chili di umido, 110 tonnellate di plastica, 11 tonnellate di Raee ed infine 706 tonnellate di rifiuto non ulteriormente differenziabile per un totale di 1.608.440 chili di rifiuti di cui 902.440 di differenziati.

"Intanto -dicono dal Comune - Amb, sta dislocando in città anche i contenitori per gli abiti usati. Alcuni saranno collocati anche nei Centri comunali di raccolta già esistenti. I contenitori saranno posizionati, a Bagheria in via Diego D’Amico di fronte alla scuola Cirincione, via Bernardo Mattarella, nei pressi della chiesa San Pietro, in via Vallone de Spuches al civico 30, in via Papa Giovanni XII zona stadio vicino al centro Caritas, via Dante al civico 28, in via Paolo Borsellino, via capitano Basile di fronte gli uffici postali, in via città di Palermo all'angolo con via Monsignor Arena e nella strada di accesso al mercatino settimanale di via Bagnera; ad Aspra: in corso Italia e sul lungomare nella piazzetta dedicata ai bambini scomparsi, ed infine nei prossimi giorni verranno posizionati anche i contenitori per le deiezioni canine".