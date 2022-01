Rifiuti, la denuncia di Franco Fasola (Ugl): "Palermo terra di nessuno: regnano abbandono e degrado"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Continua la nostra opera di ricognizione al Comune di Palermo finalizzata a denunciare il degrado oramai regnante in città da noi documentato con testimonianza fotografiche di immagini da quarto mondo, indecorose alla vista del cittadino”. A renderlo noto è Franco Fasola, segretario territoriale responsabile dell’Ugl di Palermo. “Invitiamo il sindaco a farsi un tour della città lo accompagneremo noi con una nostra delegazione - dichiara Fasola - per fargli visionare lo stato di abbandono in cui versa una delle più belle città d’Europa deturpata da rifiuti ingombranti e da immondizia, ma come se non bastasse anche da fognature a cielo aperto e buche nel manto stradale e nei marciapiedi insidie che oramai costituiscono un attentato vero e proprio per l’incolumità di persone e per la sicurezza di mezzi in mobilità”.