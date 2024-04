Cassonetti ormai coperti dai rifiuti, Rap fa partire le bonifiche al Borgo Nuovo e al Cep

Autocompattatori ancora incolonnati a Bellolampo e strade che continuano a essere assediate dai rifiuti. Nonostante da giorni Rap sia impegnata giorno e notte per recuperare l'arretrato accumulato nei giorni a cavallo delle festività pasquali, sono diverse le zone ancora invase dalla spazzatura. In sofferenza, per esempio, i quartieri Cep e Borgo Nuovo, dove i cassonetti della raccolta di prossimità sono ormai inutilizzabili perché coperti da montagne di sacchetti e dove stamattina l'azienda ha dato il via alle bonifiche.

"Tutti gli interventi straordinari in quei quartieri che hanno subito rallentamenti post festività sono pressoché conclusi", si legge in una nota di Rap. "Per quanto riguarda gli incolonnamenti dei compattatori a Bellolampo, la problematica, per velocizzare le operazioni di pretrattamento, è in via di risoluzione".

Tra ieri notte e stamattina, secondo quanto fa sapere la Rap, le squadre hanno lavorato in via Ruggero Marturano, via Guido Jung, via Don Gnocchi, via Ammiraglio Salvatore Denti Di Piraino, via Ammiraglio Gustavo Nicastro, via Leotta, a seguire via Sacco e Vanzetti, via Di Vittorio, via Li Puma, via Padre Annibale Di Francia, in via Termini Imerese, via Petralia Sottana, viale Regione, tratto da via Perpignano a via Petralia, via Pergusa, via Gela, via Cortigiani. E ancora in via Portella delle Ginestre, via Carmelo Onorato, via Antonio D’Agostino, via Emilio Greco, due postazioni di via Pindemonte, via Stazzone, via Zucchetto, via Piraino, via Verga, via San Saverio.

Sono state inoltre rimosse le discariche di rifiuti ingombranti presenti in piazza del Carmine, a Ballarò, via Torino, via Rovella. Definite ancora allo Zen 2, le vie Rocky Marciano e Senocrate di Agrigento. Restano da effettuare e sono in programma domani le bonifiche in: via Pensabene, via Fausto Coppi, via Primo Carnera.