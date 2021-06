VIDEO | Cumuli di immondizia da Falsomiele a Passo di Rigano: si teme un'altra estate tra i rifiuti

Una visione in movimento, dal centro alla periferia, in cui strade e marciapiedi sono occupati da sacchetti di spazzatura maleodorante e ingombranti di ogni tipo. I mezzi disponibili non sono sufficienti per la raccolta e le alte temperature rendono la situazione insostenibile. In piazzetta degli Aragonesi i turisti passeggiano vicino a cassonetti stracolmi