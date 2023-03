Rifiuti, a Cefalù nasce un'ecoisola per smaltire i pannolini

Cefalù ha un’ecoisola per lo smaltimento di pannolini e pannoloni. Il macchinario, che rientra fra le iniziative per il potenziamento della raccolta differenziata e del corretto smaltimento dei rifiuti, si trova nella postazione di raccolta di via del III Millennio ed è fruibile tutti i giorni con orario continuato dalle 6 alle 18 e la domenica dalle 7 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Pannolini e pannoloni usa e getta sono un rifiuto indifferenziato altamente inquinante e non biodegradabile, che impiega fino a 500 anni per potersi decomporre in ogni sua parte. Il macchinario funziona a pannelli solari e tramite identificazione utente con tessera sanitaria.

“In generale, la pratica della raccolta differenziata comporta un impegno minimo di ciascuno in cambio di grandi benefici collettivi – dichiara il sindaco Daniele Tumminello -. Chiediamo la massima collaborazione della cittadinanza per consolidare, stabilizzare e migliorare la percentuale di raccolta differenziata nella nostra Cefalù. Anche la possibilità di smaltire separatamente rifiuti come i pannolini, destinati alla discarica, diventa occasione per accrescere la qualità del servizio con positive ricadute sull’ambiente”.