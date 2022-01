Raccolta rifiuti a singhiozzo, la Rap: "Assenti per Covid 48 netturbini ma stiamo recuperando"

Il Covid non risparmia la Rap. Sono 48 gli impiegati della società partecipata che si occupa della raccolta di rifiuti in città a casa perché hanno contratto il virus o perché hanno avuto contatti stretti con persone positive alla Sars-Cov-2. La Rap in una nota informa che "per scongiurare eventuali rallentamenti sui servizi appesantiti da assenze per Covid, le aree tecniche aziendali con maggiore personale stanno supportando la raccolta da cassonetto utilizzando ogni possibile strumento di aumento della presenza del personale (doppio itinerario, straordinario, recuperi prolungati ecc)". Da via Castellana a via Generale Arimondi sono diverse le segnalazioni di strade invase dai rifiuti arrivate in questi giorni a PalermoToday.

La Rap comunica che "nella settimana dal 17 al 21 gennaio l’azienda ha registrato un incremento di malattie ascrivibili al Covid. In atto risultano malati da Covid 40 impiegati di cui: 4 addetti allo spazzamento, 17 dedicati alla raccolta di indifferenziato, 8 alla differenziata, e 5 ad impianti. Gli altri sono assegnati ad aree tecnico -amministrative. A questi si aggiungono 8 contatti stretti. Quindi assenti per quarantena. Sommati alle malattie in genere il tasso di assenza su questo fronte ha toccato questa settimana il 13%, ivi compresi i casi Covid. Il 13% corrisponde a numero approssimativo di 270 dipendenti complessivi che nell’arco della settimana presa in esame (circa 40 al giorno) non hanno lavorato per un totale di 1.488 giornate".

Da oggi pomeriggio, prosegue la Rap, sono in programma interventi allo Zen, partendo da via Agesia da Siracusa, in via Galvani, via Bazzano, via Hassan, via Sagittario, via Villagrazia, via Archimede. In turno notturno previste attività straordinarie su via Imera, via Pandora, via Brunelleschi, via Santuario Da Cruillas, via Cosenz e via Celona. Da definire la pulizia nella zona del mercato Ballarò. A seguire sarà pulita via Castellana angolo via Cartagine.