Strade sbarrate dai rifiuti in viale Regione e vicino ai cantieri navali: automobilisti bloccati

Operai Rap in azione con le pale meccaniche per rimuovere l'immondizia rovesciata a terra in segno di protesta. In via Simone Gulì sono dovuti intervenire anche i carabinieri. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le segnalazioni in seguito all'emergenza che sta affliggendo la città

Sotto il sole cocente di luglio la città affoga nell’immondizia e, come ogni anno, tornano puntuali anche i blocchi stradali. Sono tre i casi segnalati da alcuni automobilisti che ieri sera si sono trovati la strada sbarrata da rifiuti di ogni genere. In alcuni casi in punti pericolosi come la bretella laterale di viale Regione Siciliana (tra le foto allegate), all’altezza di Tommaso Natale, direzione Catania.

Altre montagne di sacchetti sparse attorno ai cassonetti sono state segnalate anche in via comandante Simone Gulì e in via Montalbo, nella zona dei cantieri navali, dove le squadre della Rap sono intervenute con una pala meccanica per rimuovere i cumuli e liberare le strade, sino a quel momento presidiate dai carabinieri per evitare problemi alla circolazione.

Gli altri interventi notturni di (stra)ordinaria amministrazione sono stati eseguiti dalla Rap in via Cirrincione, dove sono state rimosse tre discariche, in una parte di via Jung e in via Cesare Battisti, nella zona di corso Tukory. Negli ultimi giorni però si sono moltiplicati gli interventi e le segnalazioni, da Villa Tasca a corso dei Mille, dal quartiere Uditore a Brancaccio, passando per Sperone e Romagnolo. Scarafaggi, topi e gabbiani ringraziano.