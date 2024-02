Intervento di vigili e Rap per la pulizia in centro, insorge Sinistra italiana: "Senzatetto trattati come rifiuti"

Dopo gli interventi di Rap e vigili in alcune strade del centro e al Palchetto della musica per "il mantemimento del decoro urbano", insorge la segretaria cittadina di Sinistra Italiana, Manuela Parrocchia: "Siamo indignati per quanto accaduto, un'operazione definita di decoro urbano voluta dal comandante della polizia municipale e che si è concretizzata nella sottrazione delle povere cose di alcuni senzatetto in questi giorni di freddo".

Con l'operazione, che ha coinvolto anche via Bergamo, Porta dei Greci, via Cipolla e la zona accanto all'istituto nautico, voluta dal capo della polizia municipale, Angelo Colucciello, è stata rimossa circa una tonnellata di rifiuti. Ma per Parrocchia "sono stati accomunati, e trattati allo stesso modo, cumuli di ingombranti e spazzatura abbandonati qua e là nelle vie del centro con i pochi averi indispensabili di persone molto sfortunate, che ormai ai margini dalla società, dormono in sacchi a pelo e giacigli di fortuna, cercando riparo nelle notti più fredde".

"Sono stati sottratti e buttati dalla polizia municipale cose indispensabili per quelle persone - prosegue la segretaria cittadina di Sinistra italiana - compresi dei sacchi a pelo che alcuni cittadini avevano donato, facendo a loro volta un sacrificio per aiutare gli ultimi di questa città. E tutto questo in nome di cosa? Per il decoro urbano delle vie del centro a beneficio dei turisti e delle vie dello shopping. Ancora una volta l'Amministrazione sbaglia il tiro: invece di occuparsi dei cittadini più bisognosi, li tratta come rifiuti, preferendo tutelare l'apparenza invece delle persone".