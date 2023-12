VIDEO | Piazza Giulio Cesare, Babbo Natale ripulisce dai rifiuti la cabina Enel nel parcheggio del Comune

La lunga barba bianca e il vestito rosso, questa volta non per portare doni ai più piccoli ma per restituire decoro in zona stazione. Così un volontario della ditta Levantino ha rimosso sacchetti e ingombranti che da anni ormai si trovavano sul soppalco della struttura di fronte agli uffici dello Stato civile

Babbo Natale ripulisce da rifiuti e ingombranti la cabina dell'Enel che si trova nel parcheggio del Comune di piazza Giulio Cesare. La lunga barba bianca e il vestito rosso, questa volta non per portare doni ai più piccoli ma per restituire decoro in zona stazione. Un volontario della ditta Levantino ha rimosso sacchetti e ingombranti che da anni ormai si trovavano sul soppalco della struttura al civico 52, di fronte agli uffici dello Stato civile.

"Da anni - dice il vice presidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao - era diventata una discarica, con oggetti di tutti i tipi portati lì da chi per anni ne ha fatto un riparo. Avevo scritto diversi mesi fa al presidente della circoscrizione attraverso una mozione proprio per chiedere di ripulire il tetto della cabina, ma purtroppo non si è riuscito a capire di chi fosse la competenza. Anche questa iniziativa si collega alla voglia di un quartiere più sicuro e che si cura. Grazie alla ditta Levantino, che ha omaggiato il mezzo adeguato, e a un volontario il tetto della cabina Enel è stato ripulito: domani i rifiuti saranno rimossi dalla Rap".