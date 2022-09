Decine di denunce per chi sporca le piazzole di sosta, telecamere anche sulla Palermo-Messina

Non solo normale spazzatura che dovrebbe essere differenziata o finire nei cassonetti, ma anche scarti edili, mobili e altri ingombranti. E' questo che viene abbandonato nelle piazzole di sosta sull'austrada A20, Palermo-Messina, dove - come fanno sapere da Autostrade siciliane - non sono solo comuni cittadini a sporcare, ma anche ditte (alcune specializzate nel settore delle pulizie), ripetutamente beccate dalle telecamere. Sono decine e decine le segnalazioni inviate dall'azienda di gestione per far scattare denunce e sanzioni a carico dei così detti "ecovandali" dall'inizio dell'anno.

Come annunciato ieri dall'Anas, in relazione alla A29, Palermo-Mazara del Vallo, anche sull'A20 e la A18, Messina-Catania, oltre che sulla Sicarusa-Gela, saranno intensificati proprio questo tipo di controlli con l'ausilio di telecamere di sorveglianza piazzate nei punti strategici: in questo modo è possibile risalire alla targa del mezzo e anche al trasgressore. Un intervento necessario anche alla luce della "crescita allarmante" del fenomeno.

Le discariche che si formano nelle piazzole sono un problema non solo ambientale, ma anche economico perché è necessario intensificare gli interventi di raccolta, di pulizia e disinfestazione. Le immagini registrate dalle “video-trappole", disseminate sulla A20 (e anche sulla A19) "non lasciano dubbi sui gesti incivili e ritraggono chiaramente le targhe dei mezzi e gli autori che vengono segnalati e denunciati alle autorità", dicono da Autostrade Siciliane.

Abbandonare rifiuti in autostrada non è infatti semplicemente un gesto maleducato di incuria verso un bene comune, ma un atto illegale che dal 2015 è giuridicamente inserito tra i reati contro l'ambiente, all'articolo 256 del "Testo Unico Ambientale". Per l’abbandono di rifiuti oltre all'obbligo del corretto smaltimento è previsto pure l’arresto da sei mesi a un anno e un'ammenda che può variare tra i 775 ai 38.734 euro.