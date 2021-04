Rifiuti abbandonati in strada, 150 multe a Villabate grazie alle fototrappole

E' il bilancio provvisorio dell’attività di controllo effettuata in questi giorni da parte dei vigili urbani su input dell’Amministrazione comunale

Circa 150 multe per l’abbandono di rifiuti in strade e piazze: è il bilancio provvisorio dell’attività di controllo effettuata in questi giorni a Villabate da parte dei vigili urbani su input dell’Amministrazione comunale. I trasgressori dovranno pagare 166 euro e sono stati sanzionati grazie all’utilizzo di telecamere mobili, le cosidette “foto-trappola”. "I controlli proseguiranno nei prossimi giorni", fanno sapere dagli uffici del Comune di Villabate.