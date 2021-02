Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Gli studenti tornano in classe, protesta al Benedetto Croce: "Non siamo cavie"

Dopo più di 100 giorni di Dad, gli alunni delle superiori rientrano in aula. Una parte dei ragazzi dell'istituto dell'Albergheria non hanno fatto lezione e hanno tenuto un sit in nell'atrio della scuola. "Vogliamo trasporti sicuri". Prevista una manifestazione mercoledì davanti alla Regione. Situazione tranquilla sia al Cannizzaro che al Volta