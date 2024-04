Notte di terrore al Cep, rider rifiuta soldi falsi e viene pestato da un branco di almeno 10 giovani

Notte di terrore per quattro giovani palermitani tra i 22 e i 24 anni, tra cui un rider, che sono stati aggrediti e rapinati al Cep da una decina di loro coetanei che li hanno picchiati e colpiti con un casco, ma anche con calci e pugni. E' successo alle 3 della scorsa notte.

Secondo una prima ricostruzione, il rider avrebbe dovuto consegnare pizze e bibite per circa 100 euro e, essendo molto tardi, tre suoi amici si sarebbero offerti di accompagnarlo, seguendolo in macchina. Arrivati al Cep, però, i ragazzi che avevano fatto l'ordine avrebbero cercato di pagare il conto con soldi falsi. Il rider avrebbe così deciso di non consegnare nulla e di andarsene, ma sarebbe stato bloccato e picchiato da almeno tre persone, alle quali se ne sarebbero poi aggiunte altre sette.

Di fronte al pestaggio, gli amici della vittima sono intervenuti in suo soccorso, ma sarebbero stati picchiati anche loro. Poi sono riusciti a fuggire, ma il branco si sarebbe lanciato anche contro la loro auto, spaccando il lunotto posteriore. I quattro giovani feriti avrebbero riportato lesioni giudicate guaribili in 21 giorni, come riporta il sito Ansa.it.

Al Cep sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di sorveglianza e i tabulati telefonici per risalire a chi ha effettuato l'ordine e cercare di identificare gli aggressori. I militari per tutta la notte hanno passato al setaccio le strade nella zona della piazza del quartiere.