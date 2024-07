Rider aggredito, Aiello (M5s): "Interrogazione al ministro per chiedere sicurezza"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Rimango sconvolto nel leggere ancora una volta notizie del genere. La sicurezza sul lavoro è uno dei grandi problemi del nostro Paese. Quando parliamo dei rider la situazione si amplifica perché questi lavoratori soffrono di gravi carenze in termini di diritti e tutele riconosciute. Qui si aggiunge la tanta violenza perpetrata nei confronti di un uomo di 55 anni che mentre si apprestava a completare una consegna è stato brutalmente aggredito da oltre 20 persone solo perché era impossibilitato dal poter consegnare l’ordine al piano. Tutto questo non può passare in sordina perché oltre a questa vicenda si continua a constatare la totale mancanza di sicurezza nella città di Palermo". Lo afferma il parlamentare del M5s, Davide Aiello. I sindacati "hanno più volte chiesto un incontro al Sindaco Lagalla per affrontare il problema sicurezza in città ma quest’ultimo non ha ancora dato alcun segnale. Non ultima la notizia di una spedizione punitiva nei confronti di un ragazzo di origini indiane nella zona di via Maqueda, quartiere sempre più soggetto ad aggressioni sopratutto nelle ore serali. Il sindaco non può fare finta di nulla e girarsi dall’altra parte. Lagalla non può dichiarare in più occasioni che Palermo è una città sicura perché, ahimè, cosi negli ultimi tempi non è. La nostra città non può continuare a versare in queste condizioni di abbandonato totale e i lavoratori non possono uscire da casa per andare a lavoro e non sapere se ne faranno ritorno. Chiederò personalmente un incontro al sindaco e al prefetto di Palermo per affrontare con carattere d’urgenza la tematica della sicurezza in città. Sull’accaduto presenterò un’interrogazione parlamentare per chiedere al ministero del Lavoro maggiori tutele per garantire la sicurezza dei rider durante il loro turno di lavoro. Tutto ciò è inaccettabile. Basta violenza sui rider", conclude.