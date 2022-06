Si sente male mentre gioca in piscina e rischia di affogare, bimbo in codice rosso a Villa Sofia

Si è sentito male mentre si trovava in piscina con la sorella gemella e quando l'hanno tirato fuori aveva la testa sott'acqua. Un bambino di 7 anni è stato ricoverato questa mattina dopo un incidente avvenuto a Villagrazia di Carini. Il piccolo è stato portato con un'ambulanza del 118 a Villa Sofia ed è entrato nel pronto soccorso pediatrico in codice rosso.

In ospedale sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per accertre la dinamica. Secondo una prima ricostruzione il bimbo era con la sorella e stavano giocando in acqua, sotto la supervisione della nonna paterna e di uno zio materno. Per motivi ancora da chiarire il piccolo, che soffre di un problema che gli causa degli attacci epilettici, sarebbe andato sott'acqua ma sarebbe stato soccorso in tempo.

I sanitari, intervenuti dopo una richiesta al 112, hanno eseguito gli interventi di primo soccorso prima di affidarlo al personale di Villa Sofia. Fortunatamente dopo un primo momento di paura, le sue condizioni sarebbero migliorate. Prima di esprimersi sulla prognosi, i medici hanno deciso di tenerlo sott'osservazione per almeno qualche ora. Al vaglio dei militari il racconto fornito dai familiari.

E' finita invece in tragedia ieri pomeriggio a Termini Imerese. Un bambino di 7 anni è morto dopo essere annegato mentre si trovava con la famiglia in un spiagggia in contrada Canne Masche, vicino all'agglomerato industriale. Inutile il trasporto d'urgenza in ospedale: il cuore del piccolo infatti avrebbe smesso di battere durante la corsa verso il Cimino di Termini.