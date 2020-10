Partinico, sono già 20 i pazienti ricoverati al Covid hospital: uno è in rianimazione

Sono 20 i pazienti positivi al Covid ricoverati all’ospedale di Partinico: 19 ricoveri ordinari ed uno in Rianimazione. La struttura - spiegano dall'Asp - da ieri sera è attiva nella nuova organizzazione che prevede 34 posti letto che, in base all'andamento epidemiologico della pandemia, potranno essere estesi fino ad 80. A tale dotazione vanno ad aggiungersi 30 posti letto di Terapia Intensiva e 4 di Semi Intensiva, sempre per pazienti Covid positivi.

Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (Spdc), dotato di 8 posti letto, è adibito esclusivamente al ricovero dei pazienti psichiatrici "Covid positivi" provenienti da tutta la provincia. I lavori all'interno della struttura di Partinico sono stati realizzati dalla ditta Mg Servizi srl durante il periodo del lockdown.

Covid ai cantieri culturali della Zisa

A seguito di un caso accertato di positività al Covid -19 presso la portineria dei Cantieri culturali in via Paolo Gili, è stata disposta la chiusura e la sanificazione di locali della portineria e della palazzina uffici, e il personale è stato posto in modalità "lavoro agile". Gli enti concessionari degli spazi, in cui vengono svolte attività a vario titolo, procederanno in autonomia alle attività di sanificazione e igienizzazione dei locali per la riapertura degli stessi. Dalla giornata di domani il servizio portineria sarà svolto volontariamente secondo i consueti orari da personale della Protezione Civile e pertanto le attività programmate negli orari di apertura della portineria (07.30/18.30) proseguiranno regolarmente.

Chiusa la palestra San Ciro a Brancaccio

A seguito di un caso accertato di positività al Covid-19, la palestra San Ciro - a Brancaccio - è stata chiusa per effettuare la sanificazione della struttura. Lo rende noto il Comune. "Le attività - dicono - riprenderanno al rilascio del necessario nulla osta dell'Asp competente in materia".

