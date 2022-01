"La chiusura delle scuole è illegittima", ricorso al Tar contro l'ordinanza di Orlando

Ricorso al Tar contro l'ordinanza del sindaco Leoluca Orlando, che ieri sera ha disposto la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado (inclusi gli asili nido) fino a domenica prossima. A presentarlo è stato l'avvocato Fabrizio Dioguardi per conto di una trentina di persone - fra gli altri anche avvocati, magistrati, imprenditori ed esponenti della società civile - che ritengono "illegittimo" il provvedimento emanato dal primo cittadino.

Al Tar viene chiesta la sospensiva dell'ordinanza per motivi di "estrema gravità ed urgenza". L'atto impugnato, secondo i ricorrenti, sarebbe in confilitto sia con il decreto legge del governo nazionale che disciplina la didattica in presenza e le misure per scongiurare i contagi da Covid; sia con l'ordinanza del presidente della Regione del 7 gennaio e la circolare di ieri dell'assessorato alla Salute che avevano previsto il rientro in classe degli studenti siciliani già da oggi.

Tra l'altro, si legge nel ricorso firmato dall'avvocato Dioguardi, l'ordinanza del governatore Musumeci aveva stabilito che "i sindaci possono sospendere - totalmente o parzialmente - le attività didattiche ma solo nei territori dichiarati zona rossa o arancione" e per di più con "parere tecnico sanitario obbligatorio e conforme dell'Asp". La Sicilia, e Palermo in particolare, come noto sono in zona gialla.

Scendendo nel dettaglio del ricorso, vengono sollevati dubbi sulla legittimità dell'atto, adottato in "carenza di potere e contraddittorietà manifesta", in quanto l'attività scolastica in stato di emergenza sanitaria è "interamente e minutamente regolata dalle disposizioni di rango primario" (il decreto legge del governo del 7 gennaio). Sotto accusa anche la norma richiamata da Orlando nella sua ordinanza, ovvero l'articolo 50 del Testo unico degli enti locali, applicabile dai sindaci "solo ad ipotesi di emergenza sanitaria circoscritta ad una zona territoriale limitata", mentre il Covid "è emergenza nazionale, anzi internazionale". Proprio per questo, si legge ancora nel ricorso, "la normativa emergenziale non può che essere di livello nazionale, e prevalere su qualsiasi altra norma o provvedimento amministrativo".

"Ad ulteriore sostegno della complessiva non ragionevolezza della misura, non risulta siano state assunte misure restrittive di altre attività, con l’assurda possibilità che i ragazzi possano comunque incontrarsi fuori dall’ambiente scolastico, anche in strutture pubbliche di proprietà comunale, e contagiarsi egualmente". Così si conclude l'impugnazione, che chiede la sospensione dell'ordinanza, temendo che essa possa venire prorogata.