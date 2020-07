Assunto come operaio ma diventa magazziniere specializzato, dipendente Gesap vince ricorso

Dipendente vince ricorso contro la Gesap per mansioni superiori. Il tribunale del lavoro di Palermo ha condannato la società che gestisce l'aeroporto Falcone-Borsellino a pagare oltre 19 mila euro di differenze retributive a Giovanni Melia, 54 anni, assunto nel 2003 come operaio e diventato nel 2013 magazziere specializzato. Secondo quanto stabilito dal giudice l'uomo doveva essere inquadrato al livello 2B del Contratto collettivo nazionale del lavoro del trasporto aereo, parte specifica gestori aeroportuali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per ricostruire le sue mansioni presso il Magazzino merci centralizzato il giudice ha ascoltato alcuni testimoni, colleghi di Melia che conoscevano i suoi turni e le sue responsabilità. "Dunque la società - spiegano gli avvocati dello studio legale Varisco-Fiore&Partners che hanno assistito il ricorrente - ha beneficiato per anni della prestazione lavorativa del dipendente a condizioni economiche certamente più basse, il tutto a danno del lavoratore". Oltre alla differenze retributive la Gesap è stata condannata a pagare 5.500 euro per le spese di lite.