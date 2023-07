Gli 80 anni del compianto archeologo Gaetano Messineo, tante iniziative a Petralia Soprana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Comune di Petralia Soprana ha programmato per la ricorrenza dell’ottantesimo compleanno del compianto professore Gaetano Messineo, archeologo di fama internazionale, un incontro pubblico in cui verranno descritte le attività condotte in una ideale continuità con quanto aveva progettato per il suo borgo natio. Per questa ricorrenza, che si terrà il 22 luglio, l’associazione di promozione sociale "Gaetano Messineo" ha organizzato vari momenti.

Si comincia in mattinata con la visita agli scavi archeologici di Santa Marina, ricerca avviata dallo stesso professore Messineo ormai 15 anni fa. Nel pomeriggio, visita al Museo civico della Memoria e del Presente, la cui sezione archeologica è dedicata al professore. Poi seguirà una tavola rotonda in cui ad interventi di carattere scientifico, inerenti alle attività museali ed archeologiche promosse dal Comune di Petralia Soprana, seguiranno ricordi più personali legati alla persona ed alla professionalità di Gaetano Messineo. L’incontro si svolgerà sempre sabato 22 luglio nella Sala Consiliare e vedrà la partecipazione di personalità e rappresentanti delle istituzioni siciliane ed italiane legate alla persona del professore Messineo.