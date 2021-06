Omicidio Emanuele Burgio, il ricordo degli amici napoletani davanti allo stadio Maradona

Questa sera anche Napoli, nello spazio davanti allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, si ricorderà Emanuele Burgio, il ragazzo palermitano ucciso alla Vucciria. "Burgio amava Napoli e aveva in città numerose amiche e amici", racconta chi lo conosceva nella città partenopea. Suo padre è in carcere per mafia, ma il ragazzo non era mai stato arrestato e l'anno scorso era stato assolto dall'accusa di rapina. Attualmente era imputato con l'accusa di aver trasportato hashish da Vicenza a Palermo. L'appuntamento per ricordarlo è stato fissato dagli amici alle 21.30 di oggi 12 giugno.