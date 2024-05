Riconfermato il Cda della Srr Palermo Provincia est: a guidarlo sarà ancora Daniela Fiandaca

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Assemblea dei soci della Srr Palermo Provincia est, nella seduta del 20 maggio scorso ha approvato il bilancio d’esercizio 2023 e riconfermato per il prossimo triennio l’attuale Consiglio d’amministrazione composto da Daniela Fiandaca, Vicesindaca di Castellana Sicula, Fortunato Basile, Sindaco di Baucina e Antonino Mesi, Sindaco di Montemaggiore Belsito.

Notevoli apprezzamenti sono stati rivolti da parte dei soci ai componenti del Cda per l’operato svolto e gli obiettivi raggiunti nel triennio a scadere; motivo per cui l’assemblea si è espressa nella riconferma del Cda uscente. Oltre a tutte le attività di stazione appaltante dei servizi d’igiene urbana svolte in nome e per conto dei 38 Comuni soci e delle attività di regolamentazione in applicazione delle delibere Arera, l’attività principe svolta nel mandato è stata quella che ha consentito di raggiungere l’obiettivo della conclusione dell’iter autorizzativo per la realizzazione di un polo impiantistico per la chiusura del ciclo dei rifiuti nel territorio Paest.

Tale impianto che sorgerà a Castellana Sicula consentirà il miglioramento delle performance tecniche economiche ed ambientali di un territorio dove ormai da diversi anni i servizi sono a regime con livelli di raccolta differenziata regolarmente oltre il 65%. Allo stato attuale si è già ottenuta la voltura delle autorizzazioni Paur in favore del concessionario Asja Ambiente Italia spa e si passerà alla fase realizzativa entro la fine dell’anno in corso. Per l’iniziativa, nel mese di dicembre scorso la Srr ha anche ottenuto nel contesto della manifestazione “Comuni ricicloni” di Legambiente una menzione speciale riservata alle aziende che si sono distinte per le buone pratiche della gestione dei rifiuti e per le esperienze di economia circolare.

Durante l’assemblea, il presidente ha evidenziato che i risultati ottenuti sono frutto di una proficua collaborazione tra proprietà, amministratori e sindaci ed uffici. I componenti del Consiglio d’amministrazione Daniela Fiandaca, Fortunato Basile e Antonino Mesi all’unisono dichiarano: "Siamo contenti e soddisfatti per la riconferma e per la fiducia accordataci, frutto del lavoro svolto a servizio del territorio e degli importanti obiettivi raggiunti in un settore molto complicato come quello dei rifiuti. Per le competenze acquisite dal Cda e dallo staff e per le esperienze maturate fino ad oggi, la Srr Palermo Provincia Est si prefigge l’obiettivo di giocare un ruolo guida all’interno del territorio regionale in vista di nuovi possibili scenari del settore".