Dopo il restauro, ricollocata la lapide in piazza XIII Vittime. Il sindaco Roberto Lagalla ha partecipato questa mattina alla cerimonia di riposizionamento della lastra in ricordo dei tredici prigionieri giustiziati senza processo nella rivolta della Gancia del 1860, nella piazza a pochi passi dal porto. L'epigrafe è stata restaurata su iniziativa dell'Inner Wheel Club di Palermo Centro, per l'occasione rappresentato dalla presidente Patrizia Semilia Codiglione.



"Ringrazio - ha detto il primo cittadino - per questa iniziativa di valorizzazione storica e rigenerazione urbana. Non si tratta solo di una rievocazionema anche di un momento di narrazione e di pedagogia formativa delle giovani generazioni, affinché possano ricordare che le lotte per la libertà e la ricerca dell’autonomia e dell’emancipazione dei popoli faticosamente conquistate non debbano mai essere date per scontate. Occorre, quindi, vigilare sempre sui valori della democrazia sui quali si fondano le comunità".