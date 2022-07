Riciclaggio all'estero per 9 milioni di euro, tra i coinvolti anche un residente a Palermo

A novembre del 2021 l'indagine Piccadilly condotta dalla guardia di finanza di Formia aveva portato a scoprire un'associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio internazionale, con tre arresti in carcere e 16 indagati per intestazione fittizia di beni e concorso in riciclaggio. Ora i militari del comando provinciale di Latina hanno concluso 12 controlli fiscali che hanno consentito di constatare nuovi rilievi di natura fiscale per una somma complessiva di quasi 9 milioni di euro. E tra i coinvolti spunta anche un residente a Palermo.

L'operazione un anno fa aveva consentito di scoprire una vasta rete di riciclaggio strutturata su uno scenario transnazionale che coinvolgeva soggetti economici in Gran Bretagna, Bulgaria e Lituania. Il sistema di riciclaggio e autoriciclaggio consentiva di far confluire sui conti correnti di diverse società estere ingenti profitti generati da una frode fiscale architettata da diverse società partenopee che operavano nel settore calzaturiero, quantificati in oltre 20 milioni di euro.

La prosecuzione delle investigazioni di tipo economico-finanziarie ha permesso nelle fasi successive di ricondurre a cinque indagati la disponibilità di profitti generati dall’ingente attività di riciclaggio per circa 9 milioni euro, segnalati agli uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti, per il “recupero a tassazione”. Sono state anche individuate, a carico di ulteriori sette persone fisiche residenti in diverse aree del territorio nazionale (in particolare a Roma, Torino, Cosenza, Firenze, Palermo, Napoli) disponibilità finanziarie detenute all’estero (Gran Bretagna ed Emirati Arabi Uniti) per un importo di 600.000 euro, completamente sconosciute al Fisco e anch’esse segnalate alle autorità competenti.

Fonte: LatinaToday