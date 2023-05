Mercatino da viale Francia a via Ambrosini, Cuticchio: "Si trovino soluzioni per migliorare la vivibilità del quartiere"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La sesta circoscrizione continua a sollevare la questione del trasferimento del mercato da viale Francia a via Ambrosini, in risposta alle numerose richieste dei cittadini che da anni chiedono una maggiore vivibilità del quartiere. La situazione attuale è insostenibile, con una circolazione veicolare caotica che crea disagi e pericoli per i residenti". Lo dichiara il consigliere della sesta circoscrizione Giacomo Cuticchio (M5S).

"Nonostante il completamento dei lavori del passante ferroviario - continua Cuticchio - l'opera di riposizionamento degli stalli su piazzale Ambrosini, è ancora ferma. Questo è inaccettabile, dopo anni di immobilismo. Ho, pertanto, chiesto al presidente della sesta circoscrizione di riconvocare l’assessore Forzinetti per un tavolo tecnico con i dirigenti, al fine di fare il punto della situazione e trovare una soluzione concreta per garantire una maggiore vivibilità del quartiere. È giunto il momento di agire e di mettere in pratica le richieste della comunità locale, per migliorare la qualità della vita dei residenti".