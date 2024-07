Pubblica amministrazione, il comitato Bim: "La Regione crei il primo albo in Italia di figure professionali certificate"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Comitato Bim 2025 Sicilia desidera portare all’attenzione delle autorità e della comunità una questione cruciale per lo sviluppo e l’efficienza del settore delle infrastrutture nella nostra regione. Con l’obiettivo di garantire una transizione efficace verso il Building Information Modeling (Bim) nella Pubblica Amministrazione, in linea con gli obiettivi di modernizzazione e innovazione del settore, il Comitato richiede la creazione di un albo delle figure professionali certificate del Bim.



Il decreto 2 agosto 2021, n. 312, emanato ai sensi dell’art. 48, comma 6 del Decreto Semplificazioni-bis e Governance Pnrr, modifica il precedente decreto del MIT 1° dicembre 2017, n. 560 sul Bim. Esso introduce una diversa tempistica per l’adozione dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture negli appalti pubblici, premiando l’uso del Bim negli appalti pubblici finanziati dal Pnrr e dal Pnc.



“L’implementazione del Bim nella Pubblica Amministrazione - dichiara Ludovico Gippetto, presidente del comitato e Cde manager -rappresenta un passo fondamentale verso la digitalizzazione delle procedure, fortemente incentivato dall’Europa. La metodologia Bim, se correttamente applicata, consente di ottimizzare i flussi di lavoro, controllare i processi, ridurre tempi e imprevisti, e conseguentemente ridurre i costi di progettazione, costruzione e gestione del patrimonio immobiliare. La digitalizzazione diviene il motore per modernizzare l’intero sistema dei contratti pubblici, con un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale”. Nonostante i benefici comprovati - continua Gippetto-l’utilizzo del Bim da parte della domanda pubblica in Italia risulta ancora difficoltoso per mancanza di schemi ministeriali, guide BIM, formazione del personale tecnico e amministrativo degli enti locali, e fondi adeguati.”



Il Comitato Bim 2025 Sicilia, alla luce di quanto sopra esposto, ha chiesto al presidente della Regione siciliana, Renato Schifani ed all’assessore Alessandro Aricò la creazione di un Albo delle figure professionali certificate del BIM, il primo in Italia che includa:

Bim Specialist, Bim Coordinator, Bim Manager, Cde Manager, Legal Bim. Queste figure sono essenziali per la gestione e l’implementazione del BIM nei progetti di costruzione, garantendo efficienza, qualità e conformità dei processi e delle informazioni.