Pass Ztl gratuito per gli invalidi, la denuncia: "Impossibile fare richiesta online"

"Accesso non autorizzato!", il messaggio che si trova davanti chi segue la procedura sul sito. Per effettuare l'iscrizione in "lista bianca" bisogna recarsi agli sportelli di Amat o delle Aci. L'assessore Petralia tranquillizza: "Il servizio non è stato sospeso"

Fino a poco tempo fa bastava solo qualche click per richiedere l'iscrizione in "lista bianca" per l'accesso gratuito in area Ztl, a cui hanno diritto gli invalidi. Ora invece il servizio online sul sito del Comune non funziona. "Accesso non autorizzato!", questo il messaggio che si trova davanti chi prova a fare richiesta. A denunciarlo a PalermoToday è la moglie di Nicolò Pagoria, 70 anni.

"Mio marito - dice Maria Ulizzi - ha un arto artificiale. Abbiamo sempre utilizzato il sito senza problemi. Ora, in piena pandemia, un momento nel quale sarebbe meglio stare a casa dobbiamo andare a fare la fila presso gli uffici creando assembramento? Non riesco a capire perchè hanno eliminato un servizio così utile". "Il servizio - tranquillizza l'assessore Paolo Petralia, che ha la delega ai Rapporti funzionale con Sispi - non è stato sospeso, è attivo".

Nicolò Pagoria e la moglie due giorni fa hanno contattato l'Amat via mail per avere dei chiarimenti sulla procedura da seguire. "Ci hanno detto - racconta Ulizzi - che la richiesta va presentata agli sportelli di Amat o delle Aci. In alternativa scrivono che l'iscrizione si può effettuare online, registrandosi sul portale della Ztl - Palermo mobilità sostenibile. Forse non hanno capito che non è più possibile. Io ho anche scaricato l'app - conclude la signora - ma non ho risolto: posso solo prenotare e pagare i pass, la sezione 'lista bianca' lì non c'è".

"Quando sul sito spunta il messaggio 'Accesso non autorizzato!' significa - conclude l'assessore - che le credenziali sono scadute perchè dopo 180 giorni di inutilizzo bisogna rifarle. Sispi le sta prorogando e quindi a breve l'utente potrà fare la sua richiesta online".





