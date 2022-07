Amat, la protesta dei sindacati: "Gli stipendi siano pagati lo stesso giorno ogni mese"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi sit in della Cub Trasporti Palermo in piazza Pretoria per richiedere i pagamenti degli emolumenti dei dipendenti Amat nello stesso giorno di ogni mese dell'anno. Stanchi di attendere con ansia il versamento degli stipendi per pagare mutuo acqua luce gas e carburanti. I dipendenti Amat dicono basta vogliamo una data uguale e certa per tutti i mesi dell'anno. Abbiamo scadenze da rispettare non possiamo arrivare sempre alla fine del mese con l'ansia che gli stipendi non vengono pagati con una data certa. È insostenibile è in compresa la motivazione di questo comportamento.

Antonio Vitale, segretario generale Cub Trasporti Palermo