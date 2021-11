Frana lungo la strada tra Caccamo e Roccapalumba e provinciale per Belmonte chiusa: "Viabilità a rischio"

Dopo la frana che sta isolando intere famiglie di Belmonte Mezzagno e lo smottamento sulla strada che collega Roccapalumba a Caccamo, il deputato del Pd Carmelo Miceli ha depositato un' interrogazione urgente al ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, chiedendo di procedere immediatamente alla nomina del Commissario straordinario per le strade provinciali siciliane.

"Le strade stanno cadendo a pezzi. Parlare di Pnrr e Ponte sullo Stretto - dice - non ha alcun senso se contemporaneamente non ricostruiamo la viabilità secondaria dell’Isola. La situazione è emergenziale da anni ed è per questo che rivolgo un accorato appello al presidente Draghi e al ministro Giovannini affinché diano corso immediatamente alla nomina commissariale e individuano, già a partire dalla sessione di bilancio in corso, quegli stanziamenti - conclude Miceli - necessari per dotare l’organismo commissariale del personale tecnico propedeutico alla ricognizione e ricostruzione dell’assetto viario dell’Isola".