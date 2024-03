Studente palermitano ferito dal lancio della bici a Torino: chiesta una condanna a 14 anni

Il pm Livia Locci della procura di Torino ha chiesto una condanna a 14 anni di carcere per uno dei due ragazzi maggiorenni (oggi diciannovenne) che la sera del 21 gennaio 2023 lanciarono dalla balconata dei Murazzi del Po la bicicletta elettrica che colpì lo studente palermitano 23enne Mauro Glorioso, che era in coda davanti alla discoteca The Beach e che rimase a lungo in ospedale ed è rimasto invalido dopo l'accaduto. L'imputato, che secondo la ricostruzione sputò di sotto prima che fosse lanciata la bici, è difeso dall'avvocato Luigi Tartaglino ed è il solo ad avere richiesto di essere processato col rito abbreviato.

I tre minorenni che erano con lui e con l'altra maggiorenne sono già stati condannati rispettivamente a pene comprese tra sei anni e quattro mesi e nove anni e mezzo. Per la ragazza di 19 anni, invece, è stato negato l'accesso alla giustizia riparativa e quindi andrà a processo nel prossimo mese di dicembre 2024 con rito ordinario. L'accusa per tutti e cinque è di tentato omicidio con le aggravanti dei futili motivi e dell'impossibilità di difendersi per la vittima. L'imputato era in aula, dove c'erano anche il padre della vittima e gli avvocati che assistono la sua famiglia, Simona Grabbi e Alessandro Argento.

Quel sabato sera il gruppo aveva trascorso alcune ore in compagnia nei locali del centro città. Arrivati sul lungo Po Cadorna, alcuni si erano cimentati in un lancio di bicchieri in direzione delle persone che affollavano i Murazzi, seguito da sputi. Il loro comportamento era culminato poi nel lancio della bici elettrica. Dopo il gesto tutti e cinque avevano preso l’ultimo autobus e prima di tornare a casa si erano fermati a comprare degli snack in un negozio di distributori automatici aperto 24 ore su 24. Erano stati arrestati pochi giorni dopo, incastrati dai filmati delle telecamere di sorveglianza. (Fonte: TorinoToday.it)